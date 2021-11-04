06 Kasım 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya UEFA Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini istiyor! İşte Vitor Pereira'nın Antwerp maçı ilk 11'i...

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, D grubu 4. hafta maçında deplasmanda Royal Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler bu maçı kazanarak hem Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme şansını sürdürmek, hem de ilk galibiyetini almak istiyor. Mücadele öncesinde teknik direktör Vitor Pereira ise ilk 11'ini belirledi. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya UEFA Avrupa Ligi’nde ilk galibiyetini istiyor! İşte Vitor Pereira’nın Antwerp maçı ilk 11’i...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.11.2021

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında bugün Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olacak. Anvers kentindeki karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Grupta iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Kanarya, 2 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya UEFA Avrupa Ligi’nde ilk galibiyetini istiyor! İşte Vitor Pereira’nın Antwerp maçı ilk 11’i...

Sarı-lacivertliler kazanıp hem ilk iki iddiasını sürdürmek hem de Süper Lig'deki 3 maçlık mağlubiyet serisi sonrası moral tazelemek istiyor. Ev sahibi Royal Antwerp, bir beraberlik ve iki mağlubiyet ile D Grubu'nda son sırada. Belçika ekibi kendi liginde ise topladığı 24 puanla 3'üncü durumda.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya UEFA Avrupa Ligi’nde ilk galibiyetini istiyor! İşte Vitor Pereira’nın Antwerp maçı ilk 11’i...

8. RANDEVU!
Kanarya, Avrupa kupalarında Belçika ekipleriyle 8. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce 6'sı Anderlecht, 1'i Antwerp ile olmak üzere 7 maç yapan sarı-lacivertliler 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya UEFA Avrupa Ligi’nde ilk galibiyetini istiyor! İşte Vitor Pereira’nın Antwerp maçı ilk 11’i...

8 EKSİKLE UÇTU!
Sarı-Lacıvertli takım, Belçika'ya 8 eksikle gitti. Sakatlıkları devam eden Mesut Özil, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Altay Bayındır ve Enner Valencia kafilede yer almadı. Serdar Dursun, Crespo ve Burak Kapacak da UEFA listesinde olmadıkları için forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya UEFA Avrupa Ligi’nde ilk galibiyetini istiyor! İşte Vitor Pereira’nın Antwerp maçı ilk 11’i...

ZAJC'A SARI IŞIK
Miha Zajc sarı kart ceza sınırında bulunuyor. UEFA Ligi'nde şu ana kadar 2 sarı kart gören Sloven oyuncu, bugün de kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 25 Kasım'daki Olympiakos karşılaşmasında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya UEFA Avrupa Ligi’nde ilk galibiyetini istiyor! İşte Vitor Pereira’nın Antwerp maçı ilk 11’i...

ROYAL ANTWERP - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

ROYAL ANTWERP: Butez, Vines, Almeida, Engels, De Laet, Fischer, Yusuf, Verstraete, Benson, Gerkens, Frey

FENERBAHÇE: Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi, Sosa, Mert, Zajc, Ferdi, Rossi, Berisha

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