FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya UEFA Avrupa Ligi’nde ilk galibiyetini istiyor! İşte Vitor Pereira’nın Antwerp maçı ilk 11’i...

Sarı-lacivertliler kazanıp hem ilk iki iddiasını sürdürmek hem de Süper Lig'deki 3 maçlık mağlubiyet serisi sonrası moral tazelemek istiyor. Ev sahibi Royal Antwerp, bir beraberlik ve iki mağlubiyet ile D Grubu'nda son sırada. Belçika ekibi kendi liginde ise topladığı 24 puanla 3'üncü durumda.