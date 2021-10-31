31 Ekim 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Trabzonspor'da Gervinho çok üzgün

Gervinho çok üzgün
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.10.2021

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Gervinho'nun çapraz bağları kopmuştu. Bir hayli üzgün olan tecrübeli futbolcunun ameliyat olabilmesi için öncelikle dizindeki şişliğin inmesi beklenecek.

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Gervinho'nun çapraz bağları kopmuştu. Bir hayli üzgün olan tecrübeli futbolcunun ameliyat olabilmesi için öncelikle dizindeki şişliğin inmesi beklenecek. 2 günlük buz detavisinin ardından ameliyatıyla ilgili prosedür işlemeye başlayacak. Yıldız ismin ameliyatının Türkiye'de mi yoksa yurt dışında mı olacağına karar verilecek.

218 GÜNDE DÖNDÜ
Bu Gervinho'nun ilk ciddi sakatlığı değil. Trabzonspor'un süper yıldızı daha önce Hebei'de forma giyerken de çapraz bağlarını koparmıştı. Gervinho'nun sahalara dönüşü 218 günü bulmuştu.

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