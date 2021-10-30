30 Ekim 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Konyaspor Fenerbahçe maçında Luiz Gustavo sakatlanarak oyundan çıktı

F.Bahçe’de şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 Giriş Tarihi: 30.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertlilerde mücadelenin 58. dakikasında sakatlık geçiren Luiz Gustavo oyuna devam edemedi ve yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı. (FB spor haberleri)

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sakatlandı.

Brezilyalı futbolcu, karşılaşmanın 58. dakikasında sakatlık geçirmesinin ardından kenara geldi.

MERT HAKAN OYUNA DAHİL OLDU

Gustavo'nun yerine ise Mert Hakan Yandaş oyuna dahil oldu.
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