FENERBAHÇE HABERLERİ: Ahmet Çakar'dan Vitor Pereira'ya ağır eleştiri! "Abuk sabuk işler yapıyor"
Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan ve konuk takımın uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldığı Fenerbahçe - Alanyaspor maçını değerlendirdi. Usta yazar, bugünkü yazısında sarı-lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcısı Vitor Pereira ile ilgili sert ifadeler kullandı. İşte o yazı...
Süper Lig'de Trabzonspor'dan sonra Alanyaspor'a da yenilen Fenerbahçe, ligdeki üst üste ikinci maçından mağlup ayrıldı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Alanyaspor maçını değerlendirdi ve teknik direktör Vitor Pereira'ya eleştiride bulundu. İşte o sözler...
Ahmet Çakar: Hoş geldin kaos... F.Bahçe'de ufak ufak maalesef karışıklıklar başlıyor. Bunun baş sorumlusu Pereira'dır. 'Devrimci' dediler, 'Büyük taktisyen' dediler ama adamın hâlâ ilk 11'i belli değil. Rotasyon adı altında abuk sabuk işler yapıyor. Takımın en formda oyuncusu Valencia, en golcüsü de o, neymiş efendim rotasyonmuş!
71. dakikada oyuna alıyor. Mesut Özil, dünya yıldızı. Kabul iyi oynamıyor ama 80'den sonra oyuna giriyor. İlk yarıya bakıyoruz, Fenerbahçe kanatlara inemiyor, inse bile kötü orta yapıyor, set oyununda da yavaş paslaşmalarla 10 Alanyasporlu futbolcunun topun arkasına geçmesine imkân veriyor.
İlk yarıda pozisyon yok. Alanya kaleye ilk şutunu, attığı golde kaydetti.
İkinci yarı Efecan mükemmel fırladı, Szalai onu kaçırdı, Emre müthiş bir koşuyla önüne gelen topu tek vuruşla ağlara gönderdi. Aslında bu golden hemen önce Serdar yüzde 100'lük pozisyonu kaçırdı. Top önünde, kaleye 6 metre, kaleci açılmamış ama çok kötü vurdu. Alanya öne geçtikten sonra F.Bahçe biraz kıpırdadı ve Serdar'ın kafasıyla beraberliği buldu. Aslında bu dakikadan sonra F.Bahçe kazanabilirdi. Büyük baskı kurdular ama uzatmalarda Alanya'nın golü geldi. Bu golü amatör takımlar yemez. Sonuçta Fenerbahçe'de işler kötü giderken toparlanacak bir galibiyet alınamadı.
Hakem Halil Umut Meler'in alnından öpüyorum. Etki altında kalmadı, mükemmel bir maç yönetti.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...