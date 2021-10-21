Fenerbahçe - Royal Antwerp maçı CANLI ANLATIM (Fenerbahçe maçı CANLI)

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, D grubu 3. hafta maçında Belçika'nın Royal Antwerp takımını konuk ediyor. Sarı lacivertliler geride kalan 2 maçta 1 puan toplamıştı. Kanarya'nın bu maçta 3 puan almaktan başka çaresi yok. Öte yandan Antwerp'in ise 0 puanı bulunuyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ise aspor.com.tr adresinde...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci turnuvasında temsilcilerimizden Fenerbahçe, evinde Royal Antwerp'i konuk ediyor. Geride kalan 2 maçın ardından 1 puanı bulunan Kanarya, bu maçı kazanmak zorunda. Öte yandan 0 puanda bulunan Antwerp ise ilk puanlarını almak istiyor. Temsilcimizin Belçika ekibiyle karşılaşacağı maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

📺 FENERBAHÇE - ANTWERP MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Antwerp maçı saat 19:45'te başladı ve Exxen'de canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Sosa, Luiz Gustavo, Osayi Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Enner Valencia, Berisha.

Royal Antwerp: Butez, De Laet, Bataille, Almeida, Verstraete, Yussuf, Vines, Fischer, Gerkens, Samatta, Frey.

👉 FENERBAHÇE MORAL KAZANMAK İSTİYOR!

Süper Lig'de 8. haftayı lider kapatan Fenerbahçe, 9. hafta oynanan Trabzonspor maçını 3-1 kaybederek, Antwerp maçı öncesinde yara aldı. Grupta 1 puanı bulunan Fenerbahçe kazanarak hem moral kazanmak hem yükselişe geçmek istiyor.

ANTWERP DE KAYIP!

Belçika Birinci Futbol Ligi'nde oynanan mücadelede Royal Antwerp, deplasmanda Zulte Waregem'le oynadıkları maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.

ANTWERP'DE TANIDIK İSİMLER!

Fenerbahçe'nin iki eski forveti Samatta ve Frey, Belçika temsilcisi Antwerp'in formasını giyiyor. Samatta, bu sezon oynadığı 11 maçta sadece 1 gol 1 asist üretebildi. Frey ise 13 maçta 12 gol 1 asist kaydetti.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 121. MÜSABAKASINA ÇIKACAK

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 121. maçını oynuyor.

Kupa 2'de 120 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 51 galibiyet, 28 beraberlik ve 41 yenilgi yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 161 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 156 gole engel olamadı.

VITOR PEREİRA YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 21. MAÇ

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında 21. kez sahne alıyor.

Sarı-lacivertli ekip, Pereira ile Avrupa'da oynadığı 20 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda 26 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 24 gole engel olamadı.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ