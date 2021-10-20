20 Ekim 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERİ - Vitor Pereira'dan Mesut Özil kararı!

Fenerbahçe'de Trabzonspor karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından Vitor Pereira'dan flaş rotasyon hamlesi geleceği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerde Portekizli hocadan Pelkas ve Mesut Özil kararı... (FB spor haberleri)

FENERBAHÇE HABERİ - Vitor Pereira’dan Mesut Özil kararı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.10.2021

Liderliği Trabzon'da bırakan Fenerbahçe'de moraller bozuk ama Antwerp maçı da geldi çattı. Antwerp karşısında Avrupa listesinde olmayan Serdar Dursun ve Crespo'dan mahrum kalan Vitor Pereira, sahaya süreceği on biri ise büyük ölçüde belirledi.

FENERBAHÇE HABERİ - Vitor Pereira’dan Mesut Özil kararı!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Tedavileri tamamlanan Serdar Aziz, İrfan Can ile Mert Hakan'ı da bu maçta riske etmek istemeyen hoca, uzun süre sonra ideal savunmasını sahaya sürebilecek.

FENERBAHÇE HABERİ - Vitor Pereira’dan Mesut Özil kararı!

Tisserand formasına kavuşurken, Gustavo'ya bu sefer Zajc eşlik edecek. Trabzon'da sakatlanan Ferdi yetişmezse onun görevini Novak üslenecek.

FENERBAHÇE HABERİ - Vitor Pereira’dan Mesut Özil kararı!

KAZANMAYA MECBURUZ
Fiziksel olarak henüz istenen seviyeye gelmeyen Mesut'un da maça yedek başlaması, ilk on birde Pelkas'ın sahne alması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Vitor Pereira’dan Mesut Özil kararı!

Avrupa Ligi'nde henüz galibiyeti olmayan sarı lacivertlilerde Pereira oyuncularına, "Yaşadığınız hayal kırıklığını anlıyorum. Ama önümüze bakmak zorundayız. Avrupa'da devam etmek için bu maçı kazanmaya mecburuz" hatırlatması yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ - Vitor Pereira’dan Mesut Özil kararı!

Portekizli çalıştırıcı, "Ligde kayıpları telafi edebilecek durumdayız. Ama bu maç Avrupa için çok kritik. Kazanıp iddiamızı sürdürmeliyiz" uyarısında bulundu.

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