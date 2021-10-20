FENERBAHÇE HABERİ - Vitor Pereira'dan Mesut Özil kararı!
Fenerbahçe'de Trabzonspor karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından Vitor Pereira'dan flaş rotasyon hamlesi geleceği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerde Portekizli hocadan Pelkas ve Mesut Özil kararı... (FB spor haberleri)
Liderliği Trabzon'da bırakan Fenerbahçe'de moraller bozuk ama Antwerp maçı da geldi çattı. Antwerp karşısında Avrupa listesinde olmayan Serdar Dursun ve Crespo'dan mahrum kalan Vitor Pereira, sahaya süreceği on biri ise büyük ölçüde belirledi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Tedavileri tamamlanan Serdar Aziz, İrfan Can ile Mert Hakan'ı da bu maçta riske etmek istemeyen hoca, uzun süre sonra ideal savunmasını sahaya sürebilecek.
KAZANMAYA MECBURUZ
Fiziksel olarak henüz istenen seviyeye gelmeyen Mesut'un da maça yedek başlaması, ilk on birde Pelkas'ın sahne alması bekleniyor.
Avrupa Ligi'nde henüz galibiyeti olmayan sarı lacivertlilerde Pereira oyuncularına, "Yaşadığınız hayal kırıklığını anlıyorum. Ama önümüze bakmak zorundayız. Avrupa'da devam etmek için bu maçı kazanmaya mecburuz" hatırlatması yaptı.
Portekizli çalıştırıcı, "Ligde kayıpları telafi edebilecek durumdayız. Ama bu maç Avrupa için çok kritik. Kazanıp iddiamızı sürdürmeliyiz" uyarısında bulundu.
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