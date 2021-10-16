16 Ekim 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye kötü haber! Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci Trabzon'a götürülmedi

F.Bahçe’ye kötü haber! 3 isim Trabzon’a götürülmedi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 Giriş Tarihi: 16.10.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci Trabzon'a götürülmedi.

Fenerbahçe Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci Trabzon'a götürülmedi.

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