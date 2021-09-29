SON DAKİKA FENERBAHÇE - Fenerbahçe'de Olympiakos maçı öncesi Mesut Özil antrenmana katılamadı!

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Olympiakos maçı öncesinde takımın yaptığı antrenmana katılamadı. Yıldız futbolcunun geçirdiği gribal enfeksiyon sebebiyle antrenmanda takıma katılamadığı ve maçta da oynama ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'de Olympiakos maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. A Spor'un haberine göre, sarı-lacivertlilerde Mesut Özil gribal enfeksiyon nedeniyle gerçekleştirilen son antrenmanda yer almadı. Yıldız futbolcunun, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos maçında oynaması beklenmiyor.

Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul canlı yayında aktardı.

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