FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira rekora koşuyor! Didi ve Todor Veselinovic...
Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın Kadıköy'deki namağlup serisi sürmeye devam ediyor. Portekizli hoca sarı-lacivertlilerin Giresunspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayla birlikte Didi ve Todor Veselinovic ile beraber iç sahada 20 maçtır kaybetmeyerek rekora ortak oldu. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'nin Giresunspor karşısında aldığı 2-1'lik galibiyet, Vitor Pereira için de ayrı bir anlam taşıyor. Kadıköy'de sarı lacivertli takımın başında çıktığı 20 Süper Lig maçında hiç yenilgi yüzü görmeyen ve 16 galibiyet, 4 beraberlik elde eden Portekizli teknik adam, adını kulüp tarihine yazdırdı.
2015-16 sezonunda da Fenerbahçe'yi çalıştıran Pereira, ligi evinde mağlubiyet almadan tamamlamıştı. Fenerbahçe o sezon, Kadıköy'de çıktığı 17 lig maçında 14 galibiyet, 3 beraberlik elde etmişti. Pereira'lı Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'de karşılaştığı Antalya ve Giresun'u mağlup ederken, Sivas'la berabere kaldı.
DIDI VE VESELINOVIC'İ YAKALADI!
Pereira'dan önce Fenerbahçe'nin başında iç sahada 20 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan teknik adamlar; Didi ve Todor Veselinovic'ti. 1972-75 yılları arasında sarı lacivertlileri çalıştıran Didi, takımı üst üste 2 kez lig şampiyonu yaptı. Veselinovic de 1988- 89 sezonundaki 103 gollü şampiyonluğu getirdi. Pereira, bu başarının hatırlatılması üzerine, "Evimizde 12 kişi oynuyoruz. Taraftarımız rakipler için zorlu bir atmosfer oluşturuyor" dedi.
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