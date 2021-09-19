Başakşehir - Fenerbahçe maçı canlı skor (Fenerbahçe maçı canlı izle)

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Geride kalan 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı lacivertliler, son olarak Sivasspor maçında puan kaybı yaşamıştı. Kanarya bu maçla başlayarak yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor. Öte yandan Başakşehir ise ligdeki ilk puanını almanın hesaplarını yapıyor. Heyecan dolu Başakşehir - Fenerbahçe maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Başakşehir - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Başakşehir - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Şener, Ndayishimiye, Duarte, Lucas Lima, Mahmut, Tolga, Visca, Aleksic, Deniz, Okaka.

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Kim Min-Jae, Szalai, Gustavo, Muhammed, Meyer, Ferdi, Osayi, Pelkas, Berisha.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Başakşehir-Fenerbahçe maçında Fırat Aydınus düdük çalıyor. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy.

BAŞAKŞEHİR HENÜZ PUAN ALAMADI!

Medipol Başakşehir, ligde dört hafta sonunda puanla tanışamayan tek takım. Turuncu-lacivertliler, ligin son sırasında bulunuyor.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ