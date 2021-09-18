Takvim'in haberine göre, Başkan Ali Koç'un Almanya'dan 2 milyon Euro'luk bir teklif gelmesine rağmen gitmeyi kabul etmemesi sebebiyle bir hayli kızgın olduğu Sinan'ın, takımla çalışmalara başlamak istediği ve bunun için başkan Koç ve teknik heyetle görüşme yapmayı hedeflediği öğrenildi.