Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Sinan Gümüş gelişmesi! Ali Koç ile Vitor Pereira...
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Sinan Gümüş'ü kadro dışı bırakmış ve takımda yer almayacağını kendisine iletmişti. Bununla beraber Sinan, kendisine gelen transfer tekliflerini de geri çevirmişti. Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, bir tv programında Sinan Gümüş'ü kastederek 'Mayıs'a kadar oynamayacak' ifadelerini kullanmıştı. Sinan yaşanan bu gelişmelerin ardından sürpriz bir atağa kalktı. Golcü futbolcu, kısa zaman içinde yönetime görüşme gerçekleştirecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de sezon başı hazırlık kampında teknik direktör Vitor Pereira tarafından kadro dışı bırakılan ardından ise kendisine gelen teklifleri kabul etmeyip Sarı-Lacivertliler'de kalan Sinan Gümüş, yeniden takımla çalışmalara başlamak için teknik heyet ve yönetimden af bekliyor.
GÖRÜŞME YAPACAK
Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı olan Sinan Gümüş, transfer dönemisinde kendisine gelen teklifleri kabul etmeyince Sarı-Lacivertli takımda kalmıştı.
LİSANSI ÇIKARILDI
Fenerbahçe'nin kadro dışı olmasına rağmen lisansını çıkardığı Sinan'ın yeniden takıma dahil olmak için umutlu olduğu konuşuluyor.
ÖZİL PAYLAŞIMIYLA SİNYAL VERDİ
Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt ile oynadığı maçta gol atan Mesut Özil'e maç sırasında destek mesajı paylaşan Sinan, bu mesajı ile takıma geri dönmek istediğinin sinyallerini vermişti.
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