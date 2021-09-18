18 Eylül 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Sinan Gümüş gelişmesi! Ali Koç ile Vitor Pereira...

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Sinan Gümüş'ü kadro dışı bırakmış ve takımda yer almayacağını kendisine iletmişti. Bununla beraber Sinan, kendisine gelen transfer tekliflerini de geri çevirmişti. Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, bir tv programında Sinan Gümüş'ü kastederek 'Mayıs'a kadar oynamayacak' ifadelerini kullanmıştı. Sinan yaşanan bu gelişmelerin ardından sürpriz bir atağa kalktı. Golcü futbolcu, kısa zaman içinde yönetime görüşme gerçekleştirecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de Sinan Gümüş gelişmesi! Ali Koç ile Vitor Pereira...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 Giriş Tarihi: 18.09.2021

Fenerbahçe'de sezon başı hazırlık kampında teknik direktör Vitor Pereira tarafından kadro dışı bırakılan ardından ise kendisine gelen teklifleri kabul etmeyip Sarı-Lacivertliler'de kalan Sinan Gümüş, yeniden takımla çalışmalara başlamak için teknik heyet ve yönetimden af bekliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de Sinan Gümüş gelişmesi! Ali Koç ile Vitor Pereira...

GÖRÜŞME YAPACAK
Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı olan Sinan Gümüş, transfer dönemisinde kendisine gelen teklifleri kabul etmeyince Sarı-Lacivertli takımda kalmıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de Sinan Gümüş gelişmesi! Ali Koç ile Vitor Pereira...

Takvim'in haberine göre, Başkan Ali Koç'un Almanya'dan 2 milyon Euro'luk bir teklif gelmesine rağmen gitmeyi kabul etmemesi sebebiyle bir hayli kızgın olduğu Sinan'ın, takımla çalışmalara başlamak istediği ve bunun için başkan Koç ve teknik heyetle görüşme yapmayı hedeflediği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de Sinan Gümüş gelişmesi! Ali Koç ile Vitor Pereira...

LİSANSI ÇIKARILDI
Fenerbahçe'nin kadro dışı olmasına rağmen lisansını çıkardığı Sinan'ın yeniden takıma dahil olmak için umutlu olduğu konuşuluyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de Sinan Gümüş gelişmesi! Ali Koç ile Vitor Pereira...

ÖZİL PAYLAŞIMIYLA SİNYAL VERDİ
Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt ile oynadığı maçta gol atan Mesut Özil'e maç sırasında destek mesajı paylaşan Sinan, bu mesajı ile takıma geri dönmek istediğinin sinyallerini vermişti.

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