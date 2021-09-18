18 Eylül 2021, Cumartesi
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Frankfurt cephesinden Fenerbahçe'ye övgü
Eintracht Frankfurt cephesinde son dakikada kaçan penaltı nedeniyle 1 puan olumlu karşılandı. Frankfurtlu oyuncular, Fenerbahçe'nin kaliteli takım olduğunu, 1 puanı ise hak ettiklerini dile getirdiler.
Cezası nedeniyle maçı locadan izleyen teknik patron Oliver Glasner; "Çok zor bir maçtı, ilk 15 dakika gergindik. Bundan sonra ekibime iltifat etmeliyim. Fenerbahçe'nin işini olabildiğince zorlaştırdık. Kaybetmemiz doğru olmazdı" derken, penaltıyı kurtaran kaleci Kevin Trapp, "Penaltıyı kurtardığım için mutluyum çünkü kötü bir yenilgi olurdu" diye konuştu. Erik Durm ise: "Başlangıçta Fenerbahçe'nin kalitesini görebiliyordunuz, bu yüzden bizim için kolay olmadı. 1 puan da bizim için önemli" ifadelerini kullandı.
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