Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk oluyor. Frankfurt - Fenerbahçe maçı saat kaçta başladı ve hangi kanaldan canlı yayınlanıyor? İşte karşılaşmaya dair detaylar...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Frankfurt'a konuk oluyor. Avrupa perdesini galibiyetle açmak isteyen sarı-lacivertliler, deplasmandan galibiyetle ayrılmak istiyor. Frankfurt - Fenerbahçe Karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...
FRANKFURT - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER
Frankfurt: Trapp; Durm, N'Dicka, Hinteregger, Da Costa; Sow, Jakic; Kamada, Lammers, Kostic; Borre.
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Osayi - Samuel, Mert Hakan Yandaş, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Rossi, Enner Valencia, Mesut Özil
EINTRACHT FRANKFURT - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı saat 22:00'de başladı ve Exxen'de canlı yayınlanıyor.
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