Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i belli oldu!
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. Hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Sarı lacivertlilerin, zorlu mücadele öncesi ilk 11'i belli oldu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maç beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak. Ligde oynadığı ilk 3 maçını gol yemeden kazanan Fenerbahçe, 4'te 4 yaparak namağlup yürüyüşünü sürdürmek istiyor. Kanarya ayrıca geçen sezon Kadıköy'de 2-1 yenilerek şampiyonluğu kaybettiği rakibini bu kez devirererk rövanşı almayı hedefliyor.
FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Serdar Aziz, Tisserand, Gustavo, Zajc, Osayi, Muhammed, Rossi, Mesut, Berisha.
Sivasspor: Muammer, Ahmet, Dimitrios, Caner, Uğur, Cofie, Fajr, Hakan Arslan, Pedro, Gradel, Yatabare
FENERBAHÇE SİVASSPOR İLE 31. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYOR
Fenerbahçe ile Sivasspor ligde 31. kez rakip oluyor. Geride kalan 30 mücadelede Fenerbahçe 17 kez galip gelirken Sivasspor ise 7 kez kazandı. 6 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇLARI BOL GOLLÜ GEÇİYOR
Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki maçlar genellikle bol gollü geçiyor. Süper Lig'de geride kalan 30 karşılaşmada 106 gol atıldı. Sivasspor 41, Fenerbahçe ise 65 kez fileleri havalandırırken maç başına gol ortalaması ise 3.5 oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası