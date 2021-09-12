CANLI | Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Sivasspor'u konuk edecek. Rıza Çalımbay yönetiminde 3 maçta 1 beraberlik alan Sivasspor, zorlu Fenerbahçe deplasmanından puan veya puanlar ile dönmek istiyor. Vitor Pereira yönetiminde 3 maçı da kazanan Fenerbahçe, yeni transferleriyle galibiyet arayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

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FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maç beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak. Ligde oynadığı ilk 3 maçını gol yemeden kazanan Fenerbahçe, 4'te 4 yaparak namağlup yürüyüşünü sürdürmek istiyor. Kanarya ayrıca geçen sezon Kadıköy'de 2-1 yenilerek şampiyonluğu kaybettiği rakibini bu kez devirererk rövanşı almayı hedefliyor.

FENERBAHÇE SİVASSPOR İLE 31. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Fenerbahçe ile Sivasspor ligde 31. kez rakip oluyor. Geride kalan 30 mücadelede Fenerbahçe 17 kez galip gelirken Sivasspor ise 7 kez kazandı. 6 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇLARI BOL GOLLÜ GEÇİYOR

Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki maçlar genellikle bol gollü geçiyor. Süper Lig'de geride kalan 30 karşılaşmada 106 gol atıldı. Sivasspor 41, Fenerbahçe ise 65 kez fileleri havalandırırken maç başına gol ortalaması ise 3.5 oldu.

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ENNER VALENCİA GELDİ

Dünya Kupası elemeleri için Ekvador Milli Takımı'na giden Enner Valencia dün İstanbul'a döndü. Enner Valencia, bu sezon ligde oynadığı iki karşılaşmada da 1'er kez fileleri havalandırırken, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5-2 kazanılan Helsinki maçında hat-trick yapmıştı.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER FAZLA

Fenerbahçe'de tedavilerine devam edilen Nazım Sangare ve Serdar Dursun forma giyemeyecek. Ferdi Kadıoğlu'nun da riske edilmemesi bekleniyor. Sosa'nın durumu ise maç saatinde belli olacak. Tedavileri tamamlanan Pelkas ve Novak görev hazır.

GÖSTERİ ZAMANI: BERİSHA, ROSSİ, MEYER, CRESPO, BURAK KAPACAK...

Mergim Berisha, Diego Rossi, Meyer, Burak Kapacak ve Miguel Crespo sarı lacivertli forma ile siftah yapacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Berisha, Rossi, Meyer, Burak Kapacak ve Crespo, Pereira'nın şans vermesi halinde Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkacak. Berisha ve Rossi'nin ilk 11'de olması bekleniyor. Meyer, Crespo ve Burak Kapacak ise yedek kulübesinde göreve bekleyecek.



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FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı muhtemel 11'i şöyle: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Mert Hakan, Gustavo, Novak, Osayi, İrfan Can Kahveci, Rossi, Berisha.

Sivasspor'un Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i:

Muammer, Ahmet, Goutas, Camara, Uğur, Azibuike, Cofie, Hakan, Fajr, Yatabare, Gradel.



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