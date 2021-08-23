Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından Fenerbahçe-Antalyaspor maçı yorumu!

Fenerbahçe daha fazla topa sahip oldu. Top bir araçtır, amaç saha içinde hücum organizasyonlarıyla problemi çözüp sonuca gitmektir. 'Burada amaç topu yönlendirmek değil, rakibi yönledirmektir.' Fenerbahçe'nin saha içindeki toplu ve topsuz savunma arkasındaki rakibi yönlendirdikten sonraki kendine opsiyonlar ve gol pozisyonları hazırlaması şu andaki eldeki kadro ve hücum senkronizasyonu yeterli görünmüyor. Bu maç yalnız değil, bundan sonraki maçlar için de 0-0'ı daha güçlü hücum oyunlarıyla oynayıp saha içinde fark yaratması gerekir. Pereira'nın yaptığı doğru değişikliklerle Fenerbahçe'nin oyun hızı da arttı. Hak ettiği maçta galip gelmesini bildi.

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