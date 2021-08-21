Fenerbahçe transferde gaza bastı! İşte listedeki 4 futbolcu...

FORVETTE 3 ADAY

Helsinki karşısına sakatlıklar nedeniyle golcüsüz çıkan Fenerbahçe'de taraftar en çok bu bölgeye yapılacak takviyeyi merak ediyor. Forvet için üç isim ön plana çıkıyor. Fanatik'in haberine göre; Yönetim, Lyon'un yıldızı Moussa Dembele için büyük çaba sarf ediyor. Fransız yıldızla prensip anlaşmasına varılsa da kulübüyle yapılan pazarlıklar zorlu geçiyor.