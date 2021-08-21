Fenerbahçe transferde gaza bastı! İşte listedeki 4 futbolcu...
UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında HJK Helsinki'yi konuk etti ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, en az 3 transfer yapılacağını açıklarken bu sayının 4'e de yükselebileceğinin altını çizdi. Bu sözlerden sonra gözler kimlerin geleceğine çevrildi. İşte Kanarya'nın istediği 4 futbolcu... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
FORVETTE 3 ADAY
Helsinki karşısına sakatlıklar nedeniyle golcüsüz çıkan Fenerbahçe'de taraftar en çok bu bölgeye yapılacak takviyeyi merak ediyor. Forvet için üç isim ön plana çıkıyor. Fanatik'in haberine göre; Yönetim, Lyon'un yıldızı Moussa Dembele için büyük çaba sarf ediyor. Fransız yıldızla prensip anlaşmasına varılsa da kulübüyle yapılan pazarlıklar zorlu geçiyor.
Diğer yandan Cedric Bakambu için yapılan girişimlerde artık Çin'den gelecek haber bekleniyor. Kongolu oyuncu eğer Beijing Guoan'dan bonservisini alabilirse, imza için hazır olacak. Ayrıca Leipzig'li Hwang için de çalışmalar sürüyor.
SOLDA 1 NUMARA KOLASINAC
Vitor Pereira'nın transferdeki önceliklerinden biri sol kanat beki. Caner Erkin'in kadro dışı kalmasının ardından bu bölgede Ferdi Kadıoğlu oynadı. Ancak genç oyuncu, alışık olmadığı pozisyonda özellikle savunmada ciddi sıkıntılar yaşadı. Helsinki karşısında bu bölgeye geçen Novak'ın sakatlanması sonrası çalışmalara hız verildi. Her konuda anlaşma sağlanan Sead Kolasinac'ın bir türlü Arsenal'dan bonservisini alamaması can sıkıyor. Yine de yönetim bu transferde sabırlı davranıp bedelsiz olarak işi bitirmeye kararlı.
SAĞ KANADA PANZER: MARIUS WOLF
Fenerbahçe'nin sağ kanat beki adaylarından Aleix Vidal, Espanyol'a imza attı. Arsenal'da forma giyen Cedric Soares hâlâ gündemde. Listeye eklenen son isim ise Dortmund'un gözden çıkarttığı Marius Wolf oldu. Son iki sezonu Hertha ve Köln'de kiralık geçiren 26 yaşındaki futbolcu sağ çizginin tamamında oynayabiliyor. Gustavo, Pelkas ve Szalai'nin de menacerliğini yaptığı ROGON'un oyuncusu olan Alman yıldız için çalışmaların başladığı öğrenildi. Yönetim, Wolf'u satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
ORTA SAHAYA XEKA & ELNENY
Sarı-Lacivertliler, FFP bütçesinde yer kalması halinde bir de orta saha transferi yapmak istiyor. Vitor Pereira'nın gözü Lille'de forma giyen vatandaşı Xeka'da. Portekizli futbolcu Fransız ekibinde düzenli forma şansı bulamıyor ve ayrılmaya sıcak bakıyor.
Öte yandan menacerler vasıtasıyla da öneriler geliyor. Bunlardan biri de bir dönem Beşiktaş forması da giyen Mohammed Elneny. Arsenal'da gözden çıkartılan Mısırlı yıldız Sarı-Lacivertliler'e teklif edildi. Yönetim kararı Pererira'ya bıraktı.
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