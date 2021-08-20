Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha! Yardımcı antrenör Erdem Can NBA'in yolunu tuttu
Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha yaşandı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kariyerini NBA'de sürdürmek isteyen yardımcı antrenör Erdem Can ile yolların ayrıldığı ifade edildi. Kanarya'da daha önce başantrenör Igor Kokoskov da Amerikan Basketbol Ligi ekibi Dallas Mavericks'e gitmişti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, NBA'de kariyerini sürdürme kararı alan yardımcı antrenör Erdem Can ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe ailesine 2012 yazında katılan ve Avrupa Ligi şampiyonluğu başta olmak üzere elde edilen birçok özel başarıda emekleri bulunan Erdem Can ile yolların karşılıklı anlaşmaya varılarak ayrıldığı bildirildi.
Erdem Can'ın kariyerine NBA'de devam edeceği belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:
"Erdem Can, takımımızda görev yaptığı süreçte ortaya koyduğu çalışma azmi ile teknik ekibimizin en önemli parçalarından biri olmuş; birçok genç antrenöre örnek teşkil edecek kişisel gelişimiyle basketbolun en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen NBA Yaz Ligi'nde de antrenör olarak takımımızı ve ülkemizi defalarca temsil etmiştir. Erdem Can, şimdi ise bir Türk antrenör olarak bir ilke imza atacak ve NBA'de yardımcı koçluk yaparak bizleri gururlandırmaya devam edecektir. Değerli antrenörümüz Erdem Can'a, Fenerbahçe ailesine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerindeki bu yeni dönemde kendisine sonsuz başarılar dileriz."
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