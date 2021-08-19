Fenerbahçe'nin, İngiltere Premier Ligi takımlarından Watford'a kiralak olarak gönderdiği Ozan Tufan, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. 26 yaşındaki futbolcu, "Bu satırları yazmayı sürekli erteledim. Ne söylesem yetmeyecek, ne anlatsam eksik kalacak" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'den Watford'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Ozan Tufan, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı.



Duygusal mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Hani şarkıda söylüyor ya "Nasıl anlatsam, nereden başlasam" diye, işte öyle bir andayım. Bu satırları yazmayı sürekli erteledim. Ne söylesem yetmeyecek ne anlatsam eksik kalacak. Hissettiklerini kelimelere dökmenin ne kadar zor olduğunu şimdi anlıyorum.

Bu armanın ağırlığını, çubukluyu 2015'te sırtıma geçirdiğimde anlatım. Cihatlar, Lefterler, Canlar, Fikretler... Kolay mıydı onların girdiği kalplerde bir yer bulmak? Belki de bu yüzden ne olursa olsun bu arma için mücadele etmekten hiç vazgeçmedim. 19 yaşında bir genç olarak geldiğim, Kadıköy'e ayak bas tığım ilk andan bugüne kadar hep en iyisini vermek için çalıştım. Bazen hep birlikte üzüldük, bazen milyonlarca taraftar yan yana Fenerbahçe'nin adını haykırdık.

Ancak artık veda etme zamanı geldi. Elimde şampiyonluk kupasıyla tribünlere koşmamış olmanın getirdiği hüzünle ayrılığıyorum bugün evimden.

Fenerbahçe armasının gölgesinde geçirdiğim 6 sene boyunca yaşattığınız tarifi mümkün olmayan hatıralar içtin hepinize kalbimin en derin yerinden teşekkür etmek istiyorum. Umarım kalplerinizde benim için açtığınız yere, ülkemden binlerce kilometre uzaktayken bile layık olabilirim. Hepiniz hakkınızı helal edin.

Her gün olduğu gibi, bugün de en yüksek sesle! Sonsuza kadar Fenerbahçe!"

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ