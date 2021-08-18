Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira HJK Helsinki maçı öncesi açıklamalarda bulundu!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında HJK Helsinki ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Pereira, "HJK Helsinki, fiziksel olarak iyi bir takım ve önemli oyuncuları var. Ligleri başladığı için avantaja sahipler. Taraftarlarımızın önünde ikinci maç öncesi iyi bir sonuç almamız gerekiyor" dedi. Portekizli hoca, transfer ile ilgili olarak da "Gol atan bir forvet istiyorum. Gelen fırsatları değerlendiren, toplu - topsuz oyunu oynayabilen, kuvvetli, dengeli, zeki, bağlantı sağlayabilecek, futbolu bilen takıma teknik katabilecek bir forvet istiyorum" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında HJK Helsinki ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Portekizli çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"HJK HELSINKI İYİ BİR TAKIM VE ÖNEMLİ OYUNCULARI VAR"
"HJK Helsinki, fiziksel olarak iyi bir takım ve önemli oyuncuları var. Ligleri başladığı için avantaja sahipler. Taraftarlarımızın önünde ikinci maç öncesi iyi bir sonuç almamız gerekiyor."
"FORVETE ÇÖZÜM BULMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
"Forvete bir çözüm bulmak için elimizden geleni yapacağız. Agresif, baskılı, topu çeviren, geçişlerde dinamik bir takım göstermek istiyoruz. İki oyuncumuzun sakatlığı da işimizi zorlaştıracak ama eminim ki oynayanlar da elinden geleni yapacak."
"FIRSATLARI DEĞERLENDİREN BİR FORVET İSTİYORUM"
"Transfer dönemi her kulüp için zordur, zor bir süreçtir. Yarışmacı bir takım kurmak için kulübümüz çok çalışıyor. Gol atan bir forvet istiyorum. Gelen fırsatları değerlendiren, toplu - topsuz oyunu oynayabilen, kuvvetli, dengeli, zeki, bağlantı sağlayabilecek, futbolu bilen takıma teknik katabilecek bir forvet istiyorum. Çünkü ben güzel futbol oynatmayı seviyorum."
"FUTBOLDA TAKTİK DEĞİL OYUNCULARIN GÖSTERDİĞİ DAVRANIŞLAR ÖNEMLİDİR"
Bence modern futbolda taktik değil önemli olan saha içinde oyuncuların gösterdiği davranışlardır. Sistemler esnektir. Maç içinde farklı formasyonlara geçebilirsin. Önemli olan sahada gösterdiğimiz davranışlardır.
"STRESTEN SAÇIMIZ DÖKÜLÜYOR"
"Futbolun stresinden dolayı saçımız dökülüyor."
"SAVUNMADAKİ HATALARI DÜZELTMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
"Futbolda hatalar yaparsınız, her zaman bir önceki maçta yaptığınız hataları düzeltmek için çalışırsınız. Savunmada sıkıntılar yaşadık ve bu hatalarımızı düzeltmek için çalışıyoruz. Elimde sihirli bir değnek yok, zaman belirtmem mümkün değil. Gün gün gelişimimizi artırıp iyi bir takım olacağız."
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