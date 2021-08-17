19 Ağustos 2021, Perşembe
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar krizi! Ayrılmak istemiyor
Fenerbahçe'de, Teknik Direktör Vitor Pereira'nın kararıyla kadro dışı kalan Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor ile anlaşmıştı. 28 yaşındaki futbolcunun, alacağı 8 milyon TL'yi bırakıp gitmek istemediği kaydedildi. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar, Pereira'nın ilk kadro dışı bıraktığı isimlerden biri. Sadık, eski takımı Yeni Malatyaspor ile anlaşmıştı.Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe'deki alacağı olan 8 milyon TL'yi tahsil edemediği için takımdan ayrılmak istemiyor.
Sadık, 2019-20 sezonunda Falette transferinin harcama limitine takılmaması için maaşında 400 bin TL indirime gitmiş, Ali Koç bu nedenle kendisine teşekkür etmişti. 28 yaşındaki savunmacı şimdi kulübün kendisine olan 8 milyon TL'yi bir an önce ödemesini ve yeni takımına imza atmayı bekliyor.
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