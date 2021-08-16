Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Wendell, Aleksandar Mitrovic, Alfredo Morelos... | FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayarak taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, Vitor Pereria yönetiminde gelecek sezona hazırlanıyor. Sarı lacivertli ekibin eksiklerini tespit eden Portekizli hoca, transfer listesine yeni isimler ekledi. Wendell, Aleksandar Mitrovic, Alfredo Morelos gibi isimler eklendi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)
Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. İdman ve hazırlık maçlarının ardından eksikleri tespit eden Portekizli hoca listeye yeni isimleri ekledi. İşte o liste ve detayları...
YUSUF BARASI
Genç futbolcu için talipler artmaya devam ediyor. Fenerbahçe ile Galatasaray Yusuf Barasi için yarışıyor. 18 yaşındaki hücum oyuncusunun nereyi seçeceği merak konusu oldu.
SEAD KOLASINAC
Kanarya, Sead Kolasinac için resmi temaslara ve menajeriyle görüşmelere başladı. Fenerbahçe'ye bu transferde Boşnak sol bekin, Arsenal'den eski takım arkadaşı Mesut Özil yardım ediyor.
ALFREDO MORELOS
Fenerbahçe, Glasgow Rangers'ın 25 yaşındaki Kolombiyalı golcüsü Alfredo Morelos'u gündemine aldı. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Kolombiyalı golcünün İskoç ekibiyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.
TAKUMI MINAMINO
Sarı-lacivertliler, Premier Lig ekibi Liverpool'un sol kanat oyuncusu Takumi Minamino'yu gündemine aldı. Jurgen Klopp'un oyuncu hakkında vereceği karar bekleniyor.
DENNIS BOUANGA
Kadrosuna yeni bir kanat oyuncusu katmak isteyen Fenerbahçe, aradığı ismi Fransa'da buldu. Sarı-lacivertlilerin, Ligue 1 ekibi Saint Etienne'de forma giyen Denis Bouanga'yı istediği bildirildi.
ALEKSANDAR MITROVIC
Geçtiğimiz sezon sonunda İngiltere Premier Lig'den düşen Fulham'dan ayrılmak isteyen Aleksandar Mitrovic, yeniden Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Serdar Dursun'un da sakatlanmasıyla forvet ihtiyacı 2 katına çıktı. Fulham ile görüşmeler kısa süre içerisinde gerçekleşecek.
WENDELL
Goal Portekiz'in haberine göre, Fenerbahçe, şu anda Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de forma giyen 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Wendell'i istiyor.
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