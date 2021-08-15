Son dakika spor haberi: Vitor Pereira kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de 2021/2022 sezonunun açılış haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ligin yeni ekibi Adana Demirspor'a konuk olacak. Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, Akdeniz temsilcisini mağlup ederek lige 3 puanla giriş yapmak istiyor. Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren Adana Demirspor ise taraftarı önünde rakibini devirerek sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Mücadelenin başlamasına sayılı saatler kala iki takımın teknik direktörleri Samet Aybaba ve Vitor Pereira, sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde netleştirdi. İşte Adana Demirspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili bilgiler ve iki takımın muhtemel 11'leri... (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk maçında bugün saat 21.45'te Yeni Adana Stadyumu'nda Adana Demirspor'a konuk olacak. Maçı Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.
Yaz transfer döneminde kadrosunu Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp, Steven Caulker, Serdar Dursun ve Min-Jae Kim ile güçlendiren sarı-lacivertliler, Akdeniz temsilcisiyle oynayacağı mücadeleden galibiyetle ayrılarak sezona 3 puanla giriş yapmak istiyor.
Sarı-lacivertlilerde Dimitris Pelkas, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş, sakatlıkları nedeniyle mücadelede görev yapamayacak. Adana Demirspor'da ise sakatlığı bulunan Metehan Mimaroğlu sahadaki yerini alamayacak.
Adana Demirspor, son olarak 1994-1995 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'de 26 yıl aradan sonra ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak. Akdeniz ekibi, geçen sezon teknik direktörler Ümit Özat ve Cüneyt Dumlupınar'ın ardından ligin 22. haftasında takımın başına teknik direktör Samet Aybaba'yı getirdi.
Daha önce 1996-1997'de Kayserispor'u, 2016-2017'de de Sivasspor'u Süper Lig'e taşıyan Aybaba, mavi-lacivertli ekibi de 12 maçta 10 galibiyet ve 2 beraberlikle geçen sezon TFF 1. Lig şampiyonu yaparak Süper Lig'e çıkardı. 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Adana Demirspor, geçen sezonla 5. kez bu başarıyı tekrarladı.
Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kalan iki takımın teknik direktörleri Samet Aybaba ve Vitor Pereira, sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde netleştirdi. İşte Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
ADANA DEMİRSPOR
VEDAT
SVENSSON
TAYYİB
RASSOUL
KAAN
GÖKHAN
SİNAN
BELHANDA
PA DIBBA
AKINTOLA
BALOTELLI
FENERBAHÇE
ALTAY
TISSERAND
SZALAI
NOVAK
GUSTAVO
ZAJC
FERDİ
OSAYI-SAMUEL
İRFAN CAN
MESUT
SERDAR
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