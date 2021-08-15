Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında HJK Helsinki'yi konuk edecek olan sarı-lacivertliler, mücadelenin biletlerini satışa çıkarıyor. (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile 19 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı ilk maçın biletleri satışa çıkıyor.

Passo.com.tr üzerinden 15 Ağustos Pazar günü (bugün) saat 15.00 itibariyla 2019-2020 sezonu kombine sahipleri için satışa sunulacak olan karşılaşmanın biletleri; 16 Ağustos Pazartesi Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelerine; 17 Ağustos Salı günü Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell abonelerine; 18 Ağustos Çarşamba günü ise saat 15.00'da Genel Satışa sunulacak.

İşte Fenerbahçe-HJK Helsinki maçının bilet fiyatları:

MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ 125,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I BLOK 200,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B-H BLOK 230,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C-G BLOK 250,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D-F BLOK 270,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK 300,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A-I BLOK 350,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B-H BLOK 450,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C-G BLOK 520,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D-F BLOK 625,00 TL

MARATON ALT E BLOK 800,00 TL

FENERIUM ALT AVİS E BLOK 900,00 TL

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