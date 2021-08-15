17 Ağustos 2021, Salı

FENERBAHÇE

Mesut Özil Fenerbahçe Adana Demirspor maçında ilk golünü kaydetti | Son dakika spor haberleri

Özil F.Bahçe’de siftah yaptı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.08.2021

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçında öne geçiren golü 46. dakikada İrfan Can'ın asistinde Mesut Özil'den geldi. Özil, sarı-lacivertli forma ile ilk golünü kaydetti. (FB spor haberleri)

Sezona Adana Demirspor karşısında merhaba diyen Fenerbahçe'nin dünya yıldızı ismi Mesut Özil, Sarı-Lacivertli formayla ilk golünü bu karşılaşmada kaydetti.

Karşılaşmanın ikinci yarısının henüz ilk dakikalarında sol çaprazdan ceza sahasına sokulan İrfan Can'ın içeriye çevirdiği topta müsait pozisyonda bulunan Mesut Özil bu şık asiste dokundu ve topu ağlara gönderdi.

Böylelikle Mesut Özil Bundesliga, LaLiga ve Premier Lig'in ardından Süper Lig'de de gol kaydetmiş oldu.





*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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