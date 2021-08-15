Mesut Özil Fenerbahçe Adana Demirspor maçında ilk golünü kaydetti | Son dakika spor haberleri

Sezona Adana Demirspor karşısında merhaba diyen Fenerbahçe'nin dünya yıldızı ismi Mesut Özil, Sarı-Lacivertli formayla ilk golünü bu karşılaşmada kaydetti.

Karşılaşmanın ikinci yarısının henüz ilk dakikalarında sol çaprazdan ceza sahasına sokulan İrfan Can'ın içeriye çevirdiği topta müsait pozisyonda bulunan Mesut Özil bu şık asiste dokundu ve topu ağlara gönderdi.

Böylelikle Mesut Özil Bundesliga, LaLiga ve Premier Lig'in ardından Süper Lig'de de gol kaydetmiş oldu.











*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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