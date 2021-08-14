14 Ağustos 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye bir Koreli daha geliyor! Hee-Chan Hwang...

Son dakika spor haberleri: Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında forvet konusunda girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de gündeme Min Jae Kim'in ardından Hee- Chan Hwang girdi. Sarı-lacivertliler golcü isim için harekete geçerken bu transferle birlikte Güney Kore'de taraftar kitlesi oluşturmak istiyor. (FB spor haberleri)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’ye bir Koreli daha geliyor! Hee-Chan Hwang...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.08.2021

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolası ile girmeyi hedeflen Fenerbahçe dün transferini resmen açıkladığı Güney Koreli stoper Min Jae Kim'in ardından bir başka Güne Koreli forvet Hee Chan Hwang'ı kadrsuna katmak istiyor. Fenerbahçeli kurmaylar bu şekilde Güney Kore'de bir fan kitlesi oluşturmayı hedefliyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’ye bir Koreli daha geliyor! Hee-Chan Hwang...

Takvim'in haberine göre; F.Bahçe Güney Koreli taraftar gurubu sayesinde daha fazla ürün satmanın yanında kripto para satışı ve sponsor bulmayı planlıyor. Fenerbahçe yönetim gelir kalemlerini artırmayı hedefliyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’ye bir Koreli daha geliyor! Hee-Chan Hwang...

Fenerbahçe güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olan Hee-Chan Hwang'ı Leipzig'den satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Hem Alman kulübü hem de oyuncu ile görüşmeler devam ediyor.

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