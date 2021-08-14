Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Hee-Chan Hwang, Felipe Caicedo, Cedric Bakambu... | FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayarak taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, Vitor Pereria yönetiminde gelecek sezona hazırlanıyor. Sarı lacivertli ekibin eksiklerini tespit eden Portekizli hoca, transfer listesine yeni isimler ekledi. Hee-Chan Hwang, Felipe Caicedo, Cedric Bakambu gibi isimler eklendi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)
Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. İdman ve hazırlık maçlarının ardından eksikleri tespit eden Portekizli hoca listeye yeni isimleri ekledi. İşte o liste ve detayları...
ATAKAN DADAKDENİZ
Galatasaray'ın da gündeminde yer alan genç kaleci Atakan Dadakdeniz, Fenerbahçe'nin listesinde kendine yer buldu. Altay Bayındır'ın alternatifini arayan Kanarya, genç futbolcu için girişimlere başlayacak.
SEAD KOLASINAC
Kanarya, Sead Kolasinac için resmi temaslara ve menajeriyle görüşmelere başladı. Fenerbahçe'ye bu transferde Boşnak sol bekin, Arsenal'den eski takım arkadaşı Mesut Özil yardım ediyor.
JONAS WIND
Fenerbahçe, Kopenhag'ın forveti Jonas Wind'i transfer etmek istiyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Wind için Kopenhag, 7 milyon Euro istiyor. Futbolcu, daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir'e de gol atmıştı.
YUSUF BARASI
Genç futbolcu için talipler artmaya devam ediyor. Fenerbahçe ile Galatasaray Yusuf Barasi için yarışıyor. 18 yaşındaki hücum oyuncusunun nereyi seçeceği merak konusu oldu.
CEDRIC BAKAMBU
Forvet transferini gerçekleştirmek isteyen Fenerbahçe, bir dönem Bursaspor'da da forma giyen Cedric Bakambu için nabız yokluyor. Yıldız isim Avrupa'ya dönmeye sıcak bakıyor.
FALIPE CAICEDO
Sarri'nin Immobile'ye alternatif olarak Vedat Muriç'i takımda tutmaya karar verdiğini belirtirken, Felipe Caicedo'nun satış listesine konulduğunu belirtildi. Fenerbahçe yıldız isim ile ilgileniyor.
HEE-CHAN HWANG
Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında forvet konusunda girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de gündeme Min Jae Kim'in ardından Hee- Chan Hwang girdi. Fenerbahçe güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olan Hee-Chan Hwang'ı Leipzig'den satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
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