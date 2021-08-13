Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira 6 ismin üzerini çizdi!
Süper Lig'de ilk haftada Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları sürüyor. Kadroya en az 4 takviye yapması planlanan sarı lacivertlilerde, ayrılacak futbolcular da netleşti. Teknik direktör Vitor Pereira, Mame Thiam, Lemos, Zanka, Perotti, Sadık Çiftpınar ve Sinan Gümüş'ü takımda görmek istemediğini yönetime sundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Vitor Pereira önderliğinde hazırlıklarını devam eden sarı-laciverlilerde takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan gönderilecek isimler de merak konusu olmaya devam ediyor.
Fotomaç'ın haberine göre, Teknik direktör Vitor Pereira, kamp çalışmaları sonunda raporunu yönetime ilettiği kaydedilirken Portekizli teknik adamın takımda düşünmediği isimler de ortaya çıktı.
TFF'nin yeni yabancı sınırı kararının ardından kadrosunda 18 yabancı futbolcu bulunan Fenerbahçe'nin bu sayıyı 14'e düşürmesi için 4 yabancı futbolcuyla yollarını ayırması gerekecek.
İşte Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği o isimler;
Mame Thiam, Lemos, Zanka, Perotti, Sadık Çiftpınar ve Sinan Gümüş.
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