14 Ağustos 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira 6 ismin üzerini çizdi!

Süper Lig'de ilk haftada Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları sürüyor. Kadroya en az 4 takviye yapması planlanan sarı lacivertlilerde, ayrılacak futbolcular da netleşti. Teknik direktör Vitor Pereira, Mame Thiam, Lemos, Zanka, Perotti, Sadık Çiftpınar ve Sinan Gümüş'ü takımda görmek istemediğini yönetime sundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de Vitor Pereira 6 ismin üzerini çizdi!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 13.08.2021 Giriş Tarihi: 13.08.2021

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Vitor Pereira önderliğinde hazırlıklarını devam eden sarı-laciverlilerde takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan gönderilecek isimler de merak konusu olmaya devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de Vitor Pereira 6 ismin üzerini çizdi!

Fotomaç'ın haberine göre, Teknik direktör Vitor Pereira, kamp çalışmaları sonunda raporunu yönetime ilettiği kaydedilirken Portekizli teknik adamın takımda düşünmediği isimler de ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de Vitor Pereira 6 ismin üzerini çizdi!

TFF'nin yeni yabancı sınırı kararının ardından kadrosunda 18 yabancı futbolcu bulunan Fenerbahçe'nin bu sayıyı 14'e düşürmesi için 4 yabancı futbolcuyla yollarını ayırması gerekecek.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de Vitor Pereira 6 ismin üzerini çizdi!

İşte Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği o isimler;

Mame Thiam, Lemos, Zanka, Perotti, Sadık Çiftpınar ve Sinan Gümüş.

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