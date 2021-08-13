Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak!

Sezonun ilk haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçına hazırlanan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler, forvet ve sol kanat transferleri üzerine yoğunlaşmış durumda. Bu doğrultuda; listesini belirleyen Kanarya, Liverpool'un yıldız kanat oyuncusunu gündemine aldı. İşte Teknik Direktör Vitor Pereira'nın da kadrosunda görmek istediği o yıldız futbolcu ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)