14 Ağustos 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak!

Pelkas’tan sakatlık açıklaması!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 13.08.2021 Giriş Tarihi: 13.08.2021

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas, antrenmanda sakatlanmıştı. Yunan yıldız, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Sağ omzu çıkan Fenerbahçeli Dimitris Pelkas, sahalardan 3-4 hafta uzak kalacağını duyurdu.

Instagram hesabından açıklama yapan Yunan oyuncu, "Omzumdaki sakatlığımdan ötürü 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağım. Arkadaşlarıma katılıp sezon sonundaki hedeflerimize ulaşabilmek için tekrar çalışmayı dört gözle bekliyorum. Gelecek maçlarda takıma katkı sağlayamayacak olsam da bu sakatlıktan daha güçlü döneceğim. Bana destek veren herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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