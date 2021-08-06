06 Ağustos 2021, Cuma
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Son dakika transfer haberi: Premier Lig ekibi Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Boupendza için kesenin ağzını açtı!
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Hatayspor formasıyla gol kralı olan Aaron Boupendza'nın geleceği merak konusu. Gabonlu oyuncuya bir süredir ilgisi bulunan Fenerbahçe, Hatayspor cephesinden gelen yüksek bonservis bedeli talebiyle geri adım attı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden taliplerin de olduğu Boupendza için son olarak Premier Lig ekibi West Ham United kesenin ağzını açtı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un gol kralı unvanlı forveti Aaron Boupendza, Fenerbahçe'nin transfer listesine girmişti. Yıldız futbolcunun talipleri artıyor.
Gabon basınının İngiliz basınına dayandırdığı habere göre yeni sezon için golcü arayışında olan West Ham United'ın, Gabonlu yıldız için 8 milyon euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi.
24 yaşındaki genç futbolcu, Hatayspor'a Fransız takımı Bordeaux'dan gelmişti. Geride bıraktığımız sezon Akdeniz ekibiyle 38 karşılaşmada görev alan Boupendza, 22 gol atarken 1 de asist yaptı.
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferde suskunluğunu bozuyor! Hem forvet hem stoperin açıklanması an meselesi...
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