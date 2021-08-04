04 Ağustos 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe-Dinamo Kiev | CANLI

Fenerbahçe-Dinamo Kiev | CANLI
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 Giriş Tarihi: 04.08.2021

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 6 hazırlık maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanıp hazırlık maçındaki namağlup serisini sürdürmek istiyor. Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan ve yeni sezonu şampiyonlukla noktalamak isteyen Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Csikszereda, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Zwolle ve Geruther Fürth müsabakalarının ardından 6. hazırlık maçına çıkacak olan sarı lacivertliler, Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

FENERBAHÇE-DINAMO KIEV İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Osayi, Gustavo, Zajc, Ferdi, Pelkas, Mesut, Valencia.

Dinamo Kiev: Boyko, Sidcley, Syrota, Zabarnyi, Kedziora, Sydorchuk, Shepelev, Lednev, Rodrigues, Tsygankov, Ramirez.

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat 19:00'da başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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