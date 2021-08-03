03 Ağustos 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Jose Sosa Fenerbahçe'de ayrılacak mı? Kendisi açıkladı...

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Jose Sosa, flaş açıklamalarda bulundu. Süper Lig'deki yeni yabancı kuralı ve ilerleyen yaşı sebebiyle bir süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Arjantinli oyuncu, merak edilenlere cevap verdi. İşte 36 yaşındaki oyuncunun yaptığı açıklamalar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Jose Sosa Fenerbahçe'de ayrılacak mı? Kendisi açıkladı...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.08.2021

Süper Lig'de teknik direktör Vitor Pereira'nın yönetiminde gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika spor haberi: Jose Sosa Fenerbahçe'de ayrılacak mı? Kendisi açıkladı...

Sarı lacivertlilerde kadroda düşünülmediği ve bu nedenle idmanlara çıkmadığı öne sürülen Arjantinli oyuncu Jose Sosa, iddialara yanıt verdi.

Son dakika spor haberi: Jose Sosa Fenerbahçe'de ayrılacak mı? Kendisi açıkladı...

Sabah'ın haberine göre; Jose Sosa'nın yakın çevresine, "Bu haberler nereden çıkıyor, anlamıyorum. Ben hem başkan hem de teknik direktör ile çok iyi anlaşıyorum ve Fenerbahçe'de mutluyum. Bir yıl daha sözleşmem var ve ayrılmak gibi bir niyetim yok. Yönetimin de benden böyle bir talebi olmadı" dediği öğrenildi.

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