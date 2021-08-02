02 Ağustos 2021, Pazartesi
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2017'DEN BERİ ARSENAL'DE
Kanarya'nın haracama limitleri nedeniyle bonservis bedeli ödemek istemediği biliniyor. 28 yaşındaki Sead Kolasinac, 2017 yılından beri Arsenal'de forma giyiyor. Sözleşmesi ise gelecek yaz sona eriyor. 28 yaşındaki yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon Euro.
PEREIRA'NIN SİSTMİNE UYGUN
Kariyerinde 352 karşılaşmaya çıkan Kolasinac, 28 gol atarken 39 da asiste imza attı. Yeni sezonda 3-4-3 sistemini kullanmayı planlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, orta alandaki 4'lünün sol kanadına henüz aradığı ismi bulamadı. Kolasinac Fenerbahçe'nin aradığı isim.
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Sead Kolasinac için beklemeye geçti
So dakika spor haberleri: Fenerbahçe yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında sol bek hamlesi için Sead Kolasinac'ı gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun sözleşmesini Arsenal ile feshettiği takdirde hemen görüşme gerçekleştirecek. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe yıldız oyuncunun transferi için pusuda bekliyor... Takvim'in haberine göre sarı-lacivertliler'in transfer listesinde yer alan Sead Kolasinac, İngiliz devi Arsenal ile olan sözleşmesini feshetmek için yoğun çaba sarfediyor. Tecrübeli oyuncunun 1 hafta içinde bu durumu çözmesi bekleniyor. Fenerbahçe ise gelişmeleri yakından takip ediyor... Boşnak yıldız boşa çıkarsa hemen harekete geçilecek...
2017'DEN BERİ ARSENAL'DE
Kanarya'nın haracama limitleri nedeniyle bonservis bedeli ödemek istemediği biliniyor. 28 yaşındaki Sead Kolasinac, 2017 yılından beri Arsenal'de forma giyiyor. Sözleşmesi ise gelecek yaz sona eriyor. 28 yaşındaki yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon Euro.
PEREIRA'NIN SİSTMİNE UYGUN
Kariyerinde 352 karşılaşmaya çıkan Kolasinac, 28 gol atarken 39 da asiste imza attı. Yeni sezonda 3-4-3 sistemini kullanmayı planlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, orta alandaki 4'lünün sol kanadına henüz aradığı ismi bulamadı. Kolasinac Fenerbahçe'nin aradığı isim.
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