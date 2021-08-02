02 Ağustos 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı Kaan Gürbüz'ü renklerine bağladı

Fenerbahçe'den bir transfer daha!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 Giriş Tarihi: 02.08.2021

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler genç pasör çaprazı Kaan Gürbüz ile anlaşmaya vardı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, genç pasör çaprazı Kaan Gürbüz'ü kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Efeler Ligi ekibi Altekma'da forma giyen 20 yaşındaki voleybolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Genç milli takımlarda birçok başarı elde eden Kaan Gürbüz, A Milli Takım'la 2021 CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Filenin Genç Kaptanı. Merhabalar, | by 1 Genç 1 Gelecek | 1 Genç 1 Gelecek | Medium


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