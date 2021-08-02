02 Ağustos 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Cedric Soares için girişimlere başladı

F.Bahçe'ye Portekizli kanat! Girişimler başladı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.08.2021

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın 3-4-3 sisteminde en önemli pozisyon olan kanat oyuncuları için transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler Portekizli futbolcu Cedric Soares için girişimlere başladı. (FB spor haberleri)

Şampiyonluk için kolları sıvayan ve transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Cedric Soares ismi yazıldı. İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Arsenal'de forma giyen Portekizli yıldızla ilgilendiğini öne sürdü.

Tuttomercato'da yer alan habere göre; Teknik Direktör Vitor Pereira'nın hem sağ bek, hem de sol bek oynayabilme özelliğiyle çok yönlü bir oyuncu olmasından dolayı kadrosunda görmak istediği belirtilen Cedric Soares için Fenerbahçe kulübü oyuncunun mali şartlarını öğrenmek adına girişimlere başladı.

Cedric Soares geçtiğimiz yıl Premier Lig'de oynadığı 10 maçta 1 asist yaptı.

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