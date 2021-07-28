Canlı skor | Fenerbahçe - Zwolle CANLI (Fenerbahçe - Zwolle maçı canlı)

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe 4. hazırlık maçında Hollanda ekibi Zwolle ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz. (FB spor haberleri)

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe 4. hazırlık maçında Hollanda ekibi PEC Zwolle ile karşı karşya geliyor. Mücadelenin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE - PEC ZWOLLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.



FENERBAHÇE 0-0 ZWOLLE (Karşılaşma devam ediyor)



FENERBAHÇE - ZWOLLE MAÇI İLK 11'LERİ



Fenerbahçe: Altay, Attila, Tisserand, Novak, Gustavo, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, Pelkas, Zajc, Osayi, Serdar Dursun



PEC Zwolle: Lamprou, Van Polen, Paal, Mustafa Saymak, Kastaneer, Huiberts, Tedic, Clement, Strieder, Kersten, Bajselmani

MAÇ HANGİ STATTA OYNANACAK?

Uzun bir aradan sonra taraftarına kavuşacak olan Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda PEC Zwolle'yi konuk ediyor.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı;

28 Temmuz:

Fenerbahçe-PEC Zwolle

31 Temmuz:

Fenerbahçe-Greuther Fürth

4 Ağustos:

Fenerbahçe-Dinamo Kiev

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