Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye süper golcü! Menajerler Salomon Rondon'u önerdi
Yeni sezona iddialı girmek için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, golcü arayışlarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, birçok isimle temas halinde. Kanarya'ya menajerler tarafından sürpriz bir isim yıldız önerildi. Avrupa'ya dönmek isteyen Venezuelalı golcü Salomon Rondon'un Fenerbahçe'ye teklif edildiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
F.Bahçe golcü transferi için yoğun bir mesai harcıyor. Sarı-Lacivertliler, çalışmalarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi. Menajerler, Kanarya'ya Venezuelalı ünlü golcü Salomon Rondon'u önerdi. 31 yaşındaki yıldız oyuncunun yeniden Avrupa'ya dönme fikrine sıcak baktığı öğrenildi.
PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO
Avrupa'da Malaga, Rubin Kazan, Zenit, Newcastle United, West Bromwich gibi üst düzey takımların formasıyı giyen Venezuellalı Salomon Rondon'un güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.
18 MİLYONA ALIP 17'YE SATTILAR!
Zenit Rondon transferi için 2014 yılında kasasından 18 milyon Euro çıkarmıştı. Rus kulübü 1 yıl sonra oyuncusunu 17 milyon Euro'ya İngiltere Ligi ekiplerinden West Bromwich'e gönderdi.
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