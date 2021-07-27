ROGER GUEDES: Brezilyalı kanat oyuncusunun, Çin'de formasını giydiği Shandong Taishan ile bu hafta kontratını feshedeceği belirtiliyor. Fenerbahçe gelişmelere göre devreye girebilir. Corinthians da ilgileniyor. 24 yaşında. Kanatların yanı sıra forvet ve forvet arkası oynayabilen tam bir joker. Kariyerinde Palmeiras, Taishan, Esporte Clube ve Atletico Mineiro'da 153 karşılaşmaya çıktı, 46 gol+19 asiste imza attı.

