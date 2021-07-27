Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer çıkarması! Forvet kanat ve bek için 6 aday
Yeni sezon hazırlıklarını Portekizli teknik adam Vitor Pereira liderliğinde sürdüren Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. Eksik bölgelere nokta atışı takviyeler yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde forvet, kanat ve bek mevkiilerine transfer yapılması hedefleniyor. Transfer harekatı için düğmeye basan Kanarya'da 3 mevki için 6 aday var. İşte transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yeni sezona iddialı bir kadro ile giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer operasyonu 4 koldan devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre, Alexander Sörloth'un babasından gelen açıklama, Norveçli golcü için umutları artırdı. Onyekuru da Fenerbahçe'ye teklif edildi. İşte transferde son durum...
ROGER GUEDES: Brezilyalı kanat oyuncusunun, Çin'de formasını giydiği Shandong Taishan ile bu hafta kontratını feshedeceği belirtiliyor. Fenerbahçe gelişmelere göre devreye girebilir. Corinthians da ilgileniyor. 24 yaşında. Kanatların yanı sıra forvet ve forvet arkası oynayabilen tam bir joker. Kariyerinde Palmeiras, Taishan, Esporte Clube ve Atletico Mineiro'da 153 karşılaşmaya çıktı, 46 gol+19 asiste imza attı.
HENRY ONYEKURU: Monaco'nun kadroda düşünmediği kesinleşti. İlk hedef bonservisiyle satmak. Kanat oyuncusu arayan Fenerbahçe'ye de önerildi. Vitor Pereira isterse temasa geçilecek. 24 yaşında. Galatasaray'da oynadığı 2 sezonda 71 maçta 22 gol+12 asistlik performans sergiledi. Süratli ve kanattan içeriye kat edip direkt gole gidebiliyor. Ancak geçen sezon ikinci yarıda ortaya koyduğu performans soru işaretleri yarattı.
SÖRLOTH, MURIQI VE BENEDETTO: 3 forvetten Alexander Sörloth ilk tercih. Kiralamak için Leipzig'in kararı bekleniyor. Kamp kadrosuna alındı ancak durumu hala belirsiz. Büyük olasılıkla gönderilecek. Ancak Leipzig, bonservisiyle satmaya öncelik veriyor. Trabzon da istiyor. Mainz ise yüksek maaşı nedeniyle vazgeçti... Vedat Muriç'te Sarri'nin raporuna göre harekete geçilecek... Dario Benedetto içinse Marsilya'ya teklif gönderildi, yanıt bekleniyor.
BABA SÖRLOTH: SICAK BAKIYORUZ
Alexander Sörloth'un babası Goran Sörloth, Norveç'in Dagbladet gazetesine konuştu. Baba Sörloth, oğlunun F.Bahçe'ye transferine sıcak baktıklarını ancak ikna edilmesi gereken kulübün RB Leipzig olduğunu söyledi. Bu açıklama umutları artırdı.
ALEIX VIDAL
Sağ bek. Sevilla ile sözleşmesi sona erdi. Bonservisi elinde. Gökhan Gönül'ün gitmesinin ardından Sangare'ye alternatif olarak gündemde. 2+1 yıllık sözleşme teklif edildiği iddia ediliyor. Barcelona altyapısında yetişti. Katalan ekibinde 51 maçta 4 gol+11 asist üreten 31 yaşındaki bek, asıl patlamayı ise Sevilla'da (87 maç/6 gol/15 asist) yaptı. Sağ bekin yanı sıra iki kanatta da görev yapabiliyor.
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