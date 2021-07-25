25 Temmuz 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gözdesi Rafinha Paris Saint-Germain'de boşa çıkıyor!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği sürüyor. Sarı lacivertliler, kadrosuna önemli isimleri katarak 7 sezona çıkan şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Kanarya'ya listesinin ilk sıralarından bulunan Rafinha'dan ise iyi haber geldi. Yıldız futbolcu kulübü Paris Saint-Germain'de gözden çıkarıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gözdesi Rafinha Paris Saint-Germain'de boşa çıkıyor!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.07.2021 Giriş Tarihi: 25.07.2021

Fenerbahçeli kurmaylar, yaklaşan sezon öncesinde 'kusursuz' bir kadro kurmak istiyor. Sarı-lacivertli takımın kadrosuna katmayı planladığı isimlerden biri de Paris Saint-Germain'li Rafinha...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gözdesi Rafinha Paris Saint-Germain'de boşa çıkıyor!

28 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha kontratı var ve Fransız temsilcisi 15 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeli belirlemişti. Ancak Wijnaldum'u kapan Paris ekibinde orta sahada Rafinha'ya forma kalmadı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gözdesi Rafinha Paris Saint-Germain'de boşa çıkıyor!

Yeni bir yol haritası arayışındaki Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe'ye bir adım daha yaklaştı. Fotomaç'ın haberine göre; Kanarya, kiralık formülüyle tecrübeli futbolcuyu renklerine katmayı planlıyor. Fırsat transferi olarak görülüyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gözdesi Rafinha Paris Saint-Germain'de boşa çıkıyor!

Rafinha Alcantara, La Masia altyapı çıkışlı bir oyuncu. Barcelona'nın alt yapısında yetiştikten sonra sırasıyla Celta Vigo, Inter ve PSG takımlarında forma giydi. Kariyerinde çıktığı 288 mücadelede 41 defa ağları sarstı. Takım arkadaşlarına da 35 asist yaptı.

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