Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gözdesi Rafinha Paris Saint-Germain'de boşa çıkıyor!
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği sürüyor. Sarı lacivertliler, kadrosuna önemli isimleri katarak 7 sezona çıkan şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Kanarya'ya listesinin ilk sıralarından bulunan Rafinha'dan ise iyi haber geldi. Yıldız futbolcu kulübü Paris Saint-Germain'de gözden çıkarıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Yeni bir yol haritası arayışındaki Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe'ye bir adım daha yaklaştı. Fotomaç'ın haberine göre; Kanarya, kiralık formülüyle tecrübeli futbolcuyu renklerine katmayı planlıyor. Fırsat transferi olarak görülüyor.
Rafinha Alcantara, La Masia altyapı çıkışlı bir oyuncu. Barcelona'nın alt yapısında yetiştikten sonra sırasıyla Celta Vigo, Inter ve PSG takımlarında forma giydi. Kariyerinde çıktığı 288 mücadelede 41 defa ağları sarstı. Takım arkadaşlarına da 35 asist yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...