25 Haziran 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin gündeminde olan Oussama Tannane'den flaş açıklama!

Tannane'den transfer itirafı! Fenerbahçe...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.06.2021

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin, daha önce görüştüğü iddia edilen Oussama Tannane'den flaş transfer açıklaması geldi. Tannane, bu görüşmeyi doğrularken, "Orada yemek yedim ve çok keyif aldım. Harika bir geziydi. Kulüplerle görüşmelerim oldu." dedi. (FB spor haberleri)

İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile görüşme gerçekleştirdiği ifade edilen Oussama Tannane, basına açıklamalarda bulundu.

Kulübü ile Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Tannane, bu görüşmeyi doğrularken takım ismi vermeyerek, "Orada yemek yedim ve çok keyif aldım. Harika bir geziydi. Kulüplerle görüşmelerim oldu. Burada da güzel yıllar geçirdim. Ayrıca, beni isteyen kulüplere 'Bonservis vereceksiniz' dedim. Kalırsam, gelecek sezon bonservissiz ayrılacağım." dedi.

ACELE İSTEMİYORUM
Tannane, konuşmasının devamında, "Şu anda sakin olmalıyım. Acele etmek istemiyorum. Doğru kararı vermek zorundayım. Şu anda 27 yaşındayım ve futbol hayatımın en güzel yıllarındayım. Kariyerimin en iyi sezonunu yaşadım. Burada da kalırsam, kulübüme en iyisini vereceğim. Avrupa'da devam etmek istiyorum." dedi.

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