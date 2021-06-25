Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri ibra edildi
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile birlikte 2019 ve 2020 yılları için oybirliği ile ibra edildi. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu'nda devam ediyor. Genel kurulun divan başkanlığı görevinde bulunan Vefa Küçük, gündem maddelerinden biri olan yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası için oylamaya geçti.
Genel kurul üyelerinin oylaması sonucunda; 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, yönetim ve denetim olarak oy birliği ile ibra edildi. 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, yönetim ve denetim olarak oy birliği ile ibra edildi.
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