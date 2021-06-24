Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde hoca arayışları sürüyor. Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için 2.5 adaylarının olduğunu ifade etmişti. O isimlerin arasında yer aldığı bilinen Paulo Sousa hakkında, ülkesinin federasyon başkanından çarpıcı bir açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Zbigniew Boniek, İsveç, İspanya ve Slovakya'nın olduğu grupta 1 puanla son sırada kalarak EURO 2020'ye veda etmeleri hakkında konuştu.

Zbigniew Boniek "Oyuncuların bireysel formundan değil genel formundan sorumluyum. Yenilgi iyi bir şey değil ama iki ay sonra Dünya Kupası Elemeleri'ne çıkacağız. Daha fazla maçımız olacak ve geleceğe iyimser bakmalıyız. Polonya futbolu birçok alanda gelişti ancak büyük turnuvalarda istediğimizi elde edemiyoruz." dedi.

EURO 2020 hakkında konuşan Zbigniew Boniek "Turnuvanın bizim için daha geç biteceğini umuyorduk ama olmadı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile adı anılan Portekizli teknik direktör Paulo Sousa'nın Polonya Milli Takımı'nın başında kalacağını söyleyen Zbigniew Boniek "Paulo Sousa çok iyi bir teknik adam, oyunculara ilham verdi. Oldukça iyi bir kamp dönemi geçirdik. Ancak takım sahada çok farklıydı. Paulo Sousa'yı takımın başına getirmek asla bir hata değildi. Yola birlikte devam edeceğiz" dedi.

FENERBAHÇE İÇİN NE DEMİŞTİ?

Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Zbigniew Boniek, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, milli takım teknik direktörü Paulo Sousa'nın peşinde Fenerbahçe'nin olduğu iddialarının doğru olduğunu söylemişti.

Boniek, Fenerbahçe sorusu üzerine, "Her iyi teknik direktöre teklifler olur ve futbolda bu çok normaldir. Ancelotti'yi gördük, Everton ile sözleşmesi vardı ve Real Madrid'e gitti. Hayat bize farklı senaryolar gösteriyor ve bunun bir söylenti olmadığını ben de duydum. Paulo Sousa ile ilgilenen kulüpler var. Bizim onunla bir sözleşmemiz var ve burada mutlu. EURO 2020'ye gidiyoruz ve en iyi futbolu oynamak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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