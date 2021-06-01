01 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Wahid Faghir, Cengiz Ünder, Welbeck... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme yeni yıldız isimler geldi. Sarı lacivertli ekip mutlak şampiyonluk parolasıyla yeni sezona başlayacak. Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda transferler yapılacak. Fenerbahçe'de son olarak gündeme gelen isimler arasında Wahid Faghir, Cengiz Ünder, Welbeck ve Marcelo yer aldı. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki isimler hakkında detaylar...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Wahid Faghir, Cengiz Ünder, Welbeck... | FB haberleri
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 Giriş Tarihi: 01.06.2021

, gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkıyor. Sarı lacivertli ekip, 'nun raporuna göre bir liste oluşturdu. Bu listede, dünyaca ünlü yıldızlarda bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Wahid Faghir, Cengiz Ünder, Welbeck... | FB haberleri

EDIN VISCA

'nun ısrarla istediği isimlerden biri de Edin Visca... Yıldız futbolcuyu takıma katmak için yönetimi ile görüşmeler sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Wahid Faghir, Cengiz Ünder, Welbeck... | FB haberleri

VEDAT MURIQI

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da forma giyen , aranan forvet özelliklerini barındırdığı ve takımı tanıdığı için yeniden 'ye transfer edilmek isteniyor. Sarı lacivertli ekip, kiralama yöntemi üzerinde duruyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Wahid Faghir, Cengiz Ünder, Welbeck... | FB haberleri

DANNY WELBECK

Kaliteli forvet arayışında olan 'nin alternatiflerinden biri de bonservisi elinde olan Danny . Sağlık raporları incelenecek olan oyuncunun sa��lık problemi olmaması halinde takıma katılabilir.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Wahid Faghir, Cengiz Ünder, Welbeck... | FB haberleri

DAVIDE SANTON

Sağ bek arayışlarını sürdüren , geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş'ın yakın takibine giren Davide Santon ile ilgileniyor. Roma kulübüyle temaslar kuruldu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Wahid Faghir, Cengiz Ünder, Welbeck... | FB haberleri

DAVID LUIZ

Sarı lacivertli ekip, Atilla Szalai'nin yanına tecrübeli bir stoper transfer etmek istiyor. Arsenal'de forma giyen David Luiz, sarı lacivertli ekibin radarına girdi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Wahid Faghir, Cengiz Ünder, Welbeck... | FB haberleri

LUUK DE JONG

A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'nin gündemindeki yıldız forveti duyurdu. Sevilla forması giyen Hollandalı Luuk De Jon, sarı lacivertli ekibe önerildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Wahid Faghir, Cengiz Ünder, Welbeck... | FB haberleri

CENGİZ ÜNDER

Kanatlardan beklenen verimi alamayan , Edin Visca ve ile ilgileniyor. Cengiz Ünder'in takıma katılması için çalışmalar başladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Wahid Faghir, Cengiz Ünder, Welbeck... | FB haberleri

WAHID FAGHIR

Sarı-lacivertliler, 'Yeni Zlatan Ibrahimovic' olarak adlandırılan 17 yaşındaki golcü 'in peşinde... Danimarka ekibi Vejle'nin formasını giyen genç yeteneğin kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Wahid Faghir, Cengiz Ünder, Welbeck... | FB haberleri

MARCELO

2022 yılında sözleşmesi sona erecek olan , Alaba'nın gelişi ve Zidane'ın ayrılışıyla transfer döneminin en çok istenen isimleri arasında yer alıyor. Ayrılmasına yüksek olasılık verilen Marcelo'nun güçlü taliplerinden biri de oldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Eski F.Bahçeli futbolcu açıkladı! Emre Belözoğlu ile devam edilmeli Eski F.Bahçeli futbolcu açıkladı! "Emre Belözoğlu ile devam edilmeli"
Transfere İtalyan engeli! Serie A'da... Transfere İtalyan engeli! Serie A'da...
F.Bahçe ikisinden birini bitirecek! Ya Cengiz ya Visca F.Bahçe ikisinden birini bitirecek! Ya Cengiz ya Visca
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör