Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Wahid Faghir, Cengiz Ünder, Welbeck... | FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme yeni yıldız isimler geldi. Sarı lacivertli ekip mutlak şampiyonluk parolasıyla yeni sezona başlayacak. Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda transferler yapılacak. Fenerbahçe'de son olarak gündeme gelen isimler arasında Wahid Faghir, Cengiz Ünder, Welbeck ve Marcelo yer aldı. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki isimler hakkında detaylar...
Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkıyor. Sarı lacivertli ekip, Emre Belözoğlu'nun raporuna göre bir liste oluşturdu. Bu listede, dünyaca ünlü yıldızlarda bulunuyor.
EDIN VISCA
Emre Belözoğlu'nun ısrarla istediği isimlerden biri de Edin Visca... Yıldız futbolcuyu takıma katmak için Başakşehir yönetimi ile görüşmeler sürüyor.
VEDAT MURIQI
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da forma giyen Vedat Muriqi, aranan forvet özelliklerini barındırdığı ve takımı tanıdığı için yeniden Fenerbahçe'ye transfer edilmek isteniyor. Sarı lacivertli ekip, kiralama yöntemi üzerinde duruyor.
DANNY WELBECK
Kaliteli forvet arayışında olan Fenerbahçe'nin alternatiflerinden biri de bonservisi elinde olan Danny Welbeck. Sağlık raporları incelenecek olan oyuncunun sa��lık problemi olmaması halinde takıma katılabilir.
DAVIDE SANTON
Sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş'ın yakın takibine giren Davide Santon ile ilgileniyor. Roma kulübüyle temaslar kuruldu.
DAVID LUIZ
Sarı lacivertli ekip, Atilla Szalai'nin yanına tecrübeli bir stoper transfer etmek istiyor. Arsenal'de forma giyen David Luiz, sarı lacivertli ekibin radarına girdi.
LUUK DE JONG
A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız forveti duyurdu. Sevilla forması giyen Hollandalı Luuk De Jon, sarı lacivertli ekibe önerildi.
CENGİZ ÜNDER
Kanatlardan beklenen verimi alamayan Fenerbahçe, Edin Visca ve Cengiz Ünder ile ilgileniyor. Cengiz Ünder'in takıma katılması için çalışmalar başladı.
WAHID FAGHIR
Sarı-lacivertliler, 'Yeni Zlatan Ibrahimovic' olarak adlandırılan 17 yaşındaki golcü Wahid Faghir'in peşinde... Danimarka ekibi Vejle'nin formasını giyen genç yeteneğin kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.
MARCELO
2022 yılında sözleşmesi sona erecek olan Marcelo, Alaba'nın gelişi ve Zidane'ın ayrılışıyla transfer döneminin en çok istenen isimleri arasında yer alıyor. Ayrılmasına yüksek olasılık verilen Marcelo'nun güçlü taliplerinden biri de Fenerbahçe oldu.
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