09 Mayıs 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Cengiz Ünder ve Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye! Önemli aşama kaydedildi

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Galatasaray'a yenildiği haftada deplasmanda Ankaragücü'nü uzatma dakikalarında attığı golle devirerek zirveyle arasındaki puan farkını 2'ye indiren Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalara hız verildi. Yapacağı birçok takviyeyle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertlilerin Leicester City'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Roma'da bulunan Cengiz Ünder ile sezon başında Lazio'ya gönderilen Vedat Muriqi'nin transferlerinde önemli aşama kaydettiği öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberleri: Cengiz Ünder ve Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye! Önemli aşama kaydedildi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 Giriş Tarihi: 09.05.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren için ve iddiası geldi. Sarı-lacivertlilerin iki oyuncunun kiralanması konusunda önemli aşama kaydettiği ifade ediliyor.

Son dakika transfer haberleri: Cengiz Ünder ve Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye! Önemli aşama kaydedildi

'da kiralık oynayan Cengiz bu sezon 19 maçta 2 gol+3 asiste imza attı. Bonservisi 'da olan 23 yaşındaki milli futbolcunun 2 yıl daha sözleşmesi var ancak kadroda düşünülmüyor.

Son dakika transfer haberleri: Cengiz Ünder ve Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye! Önemli aşama kaydedildi

Sezon başında 18.5 milyon euro'ya 'ya satılan 27 yaşındaki Muriqi ise ekibinde 29 maçta 2 gol atınca gözden düştü.

(Fotomaç)

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