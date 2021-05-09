Son dakika transfer haberleri: Cengiz Ünder ve Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye! Önemli aşama kaydedildi
Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Galatasaray'a yenildiği haftada deplasmanda Ankaragücü'nü uzatma dakikalarında attığı golle devirerek zirveyle arasındaki puan farkını 2'ye indiren Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalara hız verildi. Yapacağı birçok takviyeyle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertlilerin Leicester City'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Roma'da bulunan Cengiz Ünder ile sezon başında Lazio'ya gönderilen Vedat Muriqi'nin transferlerinde önemli aşama kaydettiği öğrenildi. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Vedat Muriqi ve Cengiz Ünder iddiası geldi. Sarı-lacivertlilerin iki oyuncunun kiralanması konusunda önemli aşama kaydettiği ifade ediliyor.
Sezon başında 18.5 milyon euro'ya Lazio'ya satılan 27 yaşındaki Muriqi ise İtalyan ekibinde 29 maçta 2 gol atınca gözden düştü.
(Fotomaç)
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