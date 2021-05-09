Fenerbahçe'de Pelkas’a bir haller oldu!

Bu sezon Fenerbahçe'nin hücumdaki en etkili silahlarından olan Pelkas, dün beklentilerin altında kaldı. Sahada kaldığı 67 dakikada 32 kez topla buluşan Yunan yıldız, 6 ikili mücadelenin 4'ünü kaybetti.

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Busezon Fenerbahçe'nin hücumdaki en etkili silahlarından olan Pelkas, dün beklentilerin altında kaldı. Sahada kaldığı 67 dakikada 32 kez topla buluşan Yunan yıldız, 6 ikili mücadelenin 4'ünü kaybetti. Yıldız futbolcu, Ankaragücü kalesine çektiği 3 şutun da birinde isabet sağladı.