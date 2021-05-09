09 Mayıs 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Pelkas’a bir haller oldu!

Pelkas’a bir haller oldu!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.05.2021

Bu sezon Fenerbahçe'nin hücumdaki en etkili silahlarından olan Pelkas, dün beklentilerin altında kaldı. Sahada kaldığı 67 dakikada 32 kez topla buluşan Yunan yıldız, 6 ikili mücadelenin 4'ünü kaybetti.

Bu sezon Fenerbahçe'nin hücumdaki en etkili silahlarından olan Pelkas, dün beklentilerin altında kaldı. Sahada kaldığı 67 dakikada 32 kez topla buluşan Yunan yıldız, 6 ikili mücadelenin 4'ünü kaybetti. Yıldız futbolcu, Ankaragücü kalesine çektiği 3 şutun da birinde isabet sağladı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Cengiz ve Muriqi Süper Lig devine! Önemli aşama kaydedildi Cengiz ve Muriqi Süper Lig devine! Önemli aşama kaydedildi
Sosa'nın hatası pahalıya patladı! En erken gol böyle geldi Sosa'nın hatası pahalıya patladı! En erken gol böyle geldi
Maçta penaltı itirazları! İşte o anlar... Maçta penaltı itirazları! İşte o anlar...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör