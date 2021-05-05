05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Geçtiğimiz günlerde el bileğindeki kırık nedeniyle ameliyat olan Altay Bayındır, bireysel olarak çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Son dakika spor haberi: Altay Bayındır ara vermiyor!
Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, sakatlığı sonrası antrenmanlara devam ediyor. Genç eldiven, futbol takımının izin günü olmasına rağmen tesislere gelerek bireysel idman yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)
Geçtiğimiz günlerde el bileğindeki kırık nedeniyle ameliyat olan Altay Bayındır, bireysel olarak çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Başakşehir maçı öncesi idmanda bileğinden sakatlanan ve oluşan kırık sonrası 18 Nisan'da ameliyat olan Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, idmanlarına ara vermiyor.
1 Mayıs'ta bireysel olarak çalışmalara başlayan tecrübeli eldiven, bugün takımın izinli olmasına rağmen Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne bireysel olarak çalıştı.
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