05 Mayıs 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Altay Bayındır ara vermiyor!

Altay Bayındır ara vermiyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.05.2021

'nin başarılı kalecisi , sakatlığı sonrası antrenmanlara devam ediyor. Genç eldiven, futbol takımının izin günü olmasına rağmen tesislere gelerek bireysel idman yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)

Geçtiğimiz günlerde el bileğindeki kırık nedeniyle ameliyat olan , bireysel olarak çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

'in 35. haftasında oynanan maçı öncesi idmanda bileğinden sakatlanan ve oluşan kırık sonrası 18 Nisan'da ameliyat olan 'nin milli kalecisi Altay Bayındır, idmanlarına ara vermiyor.

1 Mayıs'ta bireysel olarak çalışmalara başlayan tecrübeli eldiven, bugün takımın izinli olmasına rağmen 'ne bireysel olarak çalıştı.

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