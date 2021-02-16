16 Şubat 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.02.2021

Hukuk Müşavirliği, 'yi "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle 'na (PFDK) sevk etti.

Hukuk Müşavirliği'nce 'na yapılan sevk raporları şöyle:

"- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 12.02.2021 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.- müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- görevlisi 'un 13.02.2021 tarihinde oynanan - müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- futbolcusu MICHAL PAZDAN'ın 13.02.2021 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 14.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- A.Ş. Kulübü'nün 13.02.2021 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 8/8 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."


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