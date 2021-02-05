Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci müjdesi! O maçla sahalara dönecek
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen İrfan Can Kahveci'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin transferi için ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir mücadele verdiği İrfan Can Kahveci'nin sahalara ne zaman döneceği merak konusu oldu.
Sakatlığı bulunan yıldız futbolcu, 24. haftada oynanacak Galatasaray mücadelesinde de görev alamayacak.
KARAGÜMRÜK MAÇINDA KADRODA
Sabah'ın haberine göre, yıldız futbolcunun önümüzdeki hafta içerisinde antrenmanlara katılacağı ve Karagümrük maçı kadrosunda yer alacağı öğrenildi.
İrfan Can'ın Karagümrük maçında 11 başlamasının zor olduğu ifade edildi.
Yunan 10 numara, Çaykur Rizespor maçında sakatlanmış ve Hatay maçında takımdaki yerini alamamıştı.
Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek olan Pelkas, Karagümrük maçıyla sakatlıktan dönecek.
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