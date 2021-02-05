05 Şubat 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci müjdesi! O maçla sahalara dönecek

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen İrfan Can Kahveci'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci müjdesi! O maçla sahalara dönecek
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.02.2021

'nin transferi için ezeli rakibi ile kıyasıya bir mücadele verdiği 'nin sahalara ne zaman döneceği merak konusu oldu.

Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci müjdesi! O maçla sahalara dönecek

Sakatlığı bulunan yıldız futbolcu, 24. haftada oynanacak mücadelesinde de görev alamayacak.

Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci müjdesi! O maçla sahalara dönecek

KARAGÜMRÜK MAÇINDA KADRODA

Sabah'ın haberine göre, yıldız futbolcunun önümüzdeki hafta içerisinde antrenmanlara katılacağı ve maçı kadrosunda yer alacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci müjdesi! O maçla sahalara dönecek

'ın maçında 11 başlamasının zor olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci müjdesi! O maçla sahalara dönecek

PELKAS DA AYNI MAÇLA DÖNECEK

da tıpkı gibi önümüzdeki hafta takıma katılacak.

Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci müjdesi! O maçla sahalara dönecek

Yunan 10 numara, maçında sakatlanmış ve maçında takımdaki yerini alamamıştı.

Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci müjdesi! O maçla sahalara dönecek

derbisinde forma giyemeyecek olan , maçıyla sakatlıktan dönecek.

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