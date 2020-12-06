Fenerbahçe'de Volkan Demirel düğmeye bastı! Altay Bayındır... | Son dakika FB haberleri

"SEN ÇOK İYİ BİR KALECİSİN"

Milliyet'in haberine göre; Volkan Demirel genç eldiven ile yaptığı konuşmasında, "Moralini sakın bozma. Sen çok iyi bir kalecisin. Türkiye'nin en iyi kalecilerinden birisin. Avrupa'nın da en iyi kalecilerinden birisin. Her maç yeni bir maç, yeni bir sayfa, yeni bir mücadele demektir. Kafaya takmadan, hatalardan ders çıkararak yola devam etmelisin" ifadelerini kullandığı öğrenildi.