06 Aralık 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Volkan Demirel düğmeye bastı! Altay Bayındır... | Son dakika FB haberleri

Emre Belözoğlu önderliğinde yapılan 18 transferle sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de büyük bir problem yaşanıyor. Son olarak Galatasaray derbisinde gol yemeyen sarı-lacivertliler, 7 haftadır kalesini gole kapatamıyor. Oluşan bu tablo sonrası düğmeye basan yardımcı antrenör ve efsane kaleci Volkan Demirel, takımın genç fil bekçisi Altay Bayındır ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar... | Son dakika FB haberleri

Fenerbahçe'de Volkan Demirel düğmeye bastı! Altay Bayındır... | Son dakika FB haberleri
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 Giriş Tarihi: 06.12.2020

'de son haftalarda kalesini gole kapatamayan ve sahasındaki derbide 'tan 4 gol birden yiyen 'de, yardımcı hocalardan devreye girdi.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel düğmeye bastı! Altay Bayındır... | Son dakika FB haberleri

Sarı-lacivertli takımın unutulmaz kalecilerinden olan ve şu anda teknik heyette yer alan Demirel'in ile yaptığı görüşme ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel düğmeye bastı! Altay Bayındır... | Son dakika FB haberleri

, geçmiş yıllardaki tecrübelerini sürekli paylaşarak, genç file bekçisini yalnız bırakmıyor.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel düğmeye bastı! Altay Bayındır... | Son dakika FB haberleri

Hafta boyunca da Demirel, ile yaptığı konuşmalarla 22 yaşındaki kaleciye destek verdi ve her kalecinin benzer dönemlerden geçtiğini söyledi.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel düğmeye bastı! Altay Bayındır... | Son dakika FB haberleri

"SEN ÇOK İYİ BİR KALECİSİN"
Milliyet'in haberine göre; genç eldiven ile yaptığı konuşmasında, "Moralini sakın bozma. Sen çok iyi bir kalecisin. 'nin en iyi kalecilerinden birisin. Avrupa'nın da en iyi kalecilerinden birisin. Her maç yeni bir maç, yeni bir sayfa, yeni bir mücadele demektir. Kafaya takmadan, hatalardan ders çıkararak yola devam etmelisin" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel düğmeye bastı! Altay Bayındır... | Son dakika FB haberleri

HER FIRSATTA TAVSİYELER VERİYOR
'e çok saygı duyan da her fırsatta sohbet ettiği hocasıyla hem dertleşiyor hem de tavsiyeler alıyor. Ancak bu noktada kaleci antrenörünün alanına hiç girmeyen ve saygı gösteren Volkan Demirel, sadece eski meslektaşına moral vermek, yardım etmek amacıyla yakın iletişim kuruyor.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel düğmeye bastı! Altay Bayındır... | Son dakika FB haberleri

Demirel'in tıpkı Altay gibi diğer oyuncularla da zaman zaman destek amaçlı görüşmeler gerçekleştirdiği ifade ediliyor.

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