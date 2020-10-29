29 Ekim 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Murat Özbostan: Sosa ve Novak'ın Fenerbahçe'yi tercih etme sebebi ücretlerin biraz daha fazla olmasıydı

Sosa ve Novak daha fazla para için gitti
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 Giriş Tarihi: 29.10.2020

A Spor yorumcu ve transferi ile alakalı flaş bir açıklama yaptı. Özbostan, "Sosa ve Novak'ın 'yi tercih etme sebebi ücretlerin biraz daha fazla olmasıydı" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Tesislerde futbol resitali! Ayak tenisi maçında... Tesislerde futbol resitali! Ayak tenisi maçında...
Gustavo'dan Sosa itirafı! Onunla oynamak... Gustavo'dan Sosa itirafı! "Onunla oynamak..."
Usta yorumcuda flaş yorum! Erol Bulut Ali Koç ve Emre Belözoğlu... Usta yorumcuda flaş yorum! "Erol Bulut Ali Koç ve Emre Belözoğlu..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör